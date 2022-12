En una entrevista con el canal de YouTube “Preguntas que arden”, Samuel Sunderland, actor recordado por dar vida a Pedrito de “De Vuelta al Barrio”, sorprendió al revelar que la actriz Mónica Sánchez fue uno de sus crushes.

“¿Has tenido un crush?”, cuestionó Christopher Gianotti al joven actor, quien respondió que ha tenido más de un amor platónico. “Si son actrices de Hollywood, entonces 20 mil. ¿Pero quién no? Uno ve a Scarlett Johansson y dice ‘wao’”, dijo.

“Pero no solo es que sea bonito, para que yo lo considere un crush me debe gustar la persona. Si veo entrevistas o algo por el estilo, es una buena persona y me cae bien, entonces es mi crush. Ana de Armas, por ejemplo”, añadió Samuel Sunderland.

Respecto a las actrices nacionales, el recordado ‘Pedrito’ manifestó que Mónica Sánchez fue uno de sus amores platónicos. Y también contó que tras conocer a la actriz se dio cuenta que era una hermosa persona.

“Mónica Sánchez me parece hermosa, ella sí pudo haber sido mi crush. La conocí y es una hermosa persona. Sí, Mónica es mi crush en actriz peruana”, comentó el joven en un adelanto del programa que se emitirá este jueves a las 9 p.m.

Como se recuerda, Samuel Sunderland y Mónica Sánchez compartieron roles en la serie televisión “De Vuelta al Barrio”, teleserie que se estrenó en el 2017 por la señal de América TV. En aquel entonces, el actor tenía 13 años, mientras que su compañera de reparto 47. Curiosamente, Sánchez interpretó al interés amoroso de ‘Pichón’, padre de Pedrito.

