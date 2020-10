Sandra Mathews estuvo como invitada especial en el programa “Modo Espectáculos” para revelar que su aún esposo, Farid Ode, no quiere darle el divorcio, y que si en todo caso se lo da, amenaza con bajarle la pensión para la pequeña hija que tienen ambos.

"A mi me importa que me de el divorcio y que cumpla la conciliación que nosotros tenemos con mi hija y que tampoco me esté diciendo a mi que me baja la pensión si yo le doy el divorcio”, comenzó contando.

Asimismo, la modelo tarapotina asegura que Farid siempre pone excusas para pasarle la cantidad de dinero que le corresponde a su hija.

“No te voy a decir de montos, pero de un total, me pasa la mitad. Él también le pone la excusa a su otra pareja porque tiene un problema de pensión con Mariella, y al estar casado conmigo se le reducen los costos a Mariella (...) Farid cambia de mujer como cambiaría de calzoncillos", expresó.

En ese instante, Sandra Mathews decida llamar por teléfono a Farid para de una vez poder iniciar con los trámites del divorcio. “¿Quieres hacer una ejecución? Cuando veas que yo fuera un desgraciado, que no me hago cargo de mi hija, que sea un mal padre, si fuera un borracho o drogadicto, ahí sí méteme a la cárcel”, le dijo molesto el popular ‘fogatita’.

“Llego y vemos todos eso, por qué te voy a poner peros, Sandra... Vete sabiendo que yo me voy a encargar del pago del departamento y de su colegio que es lo principal”, agregó.