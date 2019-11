Sandra Muente se encuentra preparándose para el próximo espectáculo en la pista de Gisela Valcárcel; sin embargo, no tuvo reparos en hablar sobre la situación que vive Melissa Klug luego que Samahara Lobatón asegure no estar de acuerdo con las actitudes de su mamá.

Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug, arremetió contra su mamá en redes por atacar siempre a Jefferson Farfán, ¿crees que le está faltando el respeto?

No conozco a la hija de Melissa, pero le recomiendo no exponer sus problema personales en la redes porque eso quedará como una fea huella, la gente recordar en un momento que ellas se dañaron como familia. Cuando eres chibolo haces cosas por voluble y no tienes criterio de lo que estás publicando, haces de tu vida un escándalo. No puede pelearse con su mamá públicamente, luego Samahara se va a terminar arrepintiendo de las actitudes que está teniendo contra su mamá, pero el roche no se lo va quitar nadie.

Fabio siempre tiene duros calificativos hacia su expareja Mayra Goñi, ¿qué opinas?

Me parecen muy feas esas actitudes. Si en su momento fueron pareja no deben exponer nada de lo que pasó durante la relación. Fabio no debe hacer comentarios despectivos de quien en su momento dijo amar. Ahí te das cuenta de que la persona no te quería y que no tiene integridad.

En una reciente publicación de Facebook cuentas que te hiciste algunos chequeos médicos, ¿todo bien?

Estuve pasando por varios temas de salud, principalmente hormonales, y ahora he tenido varios desbalances que podrían afectar en mi rendimiento corporal, por eso necesito hacerme algunos controles para evitar que esto afecte mi trabajo. Mientras esperaba que me atiendan, vi a mucha gente que no tiene para pagarse un seguro y me pongo a pensar que, en ocasiones, nos quejamos de cosas mínimas, y que en este país no priorizan el sector salud para la gente de bajos recursos.