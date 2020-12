La cantante Sandra Muente reveló que en las últimas semanas su salud no ha estado muy bien y tras exámenes, descubrió que tiene una úlcera en el estómago.

“Más allá de lo que se ve. Las últimas semanas han sido un sube y baja de emociones. Casi como una montaña rusa. Todo por mi salud”, comentó la peruana sobre sus último días en México.

Muente señaló que llevaba un tratamiento por un problema hormonal. “Tres veces pensé que había logrado embarazarme, pero no. Eran solo atrasos que se convirtieron después en la ausencia total del ciclo menstrual (mi cuerpo cree que está embarazado, pero en realidad no lo está)”, confesó.

En medio tratamiento empezó a sentir dolores en el vientre. “Subí de peso. Llegué a pesar más que lo que nunca pesé en mi vida”, acotó.

Es así que volvió a Lima, pero los dolores siguieron. “Hace unos días me dieron los resultados y me asusté mucho por que me acordé de mi papá. Antes de su cáncer de estómago, tuvo algo muy parecido a lo que tengo yo. Hernia hiatal. Úlcera en el esófago”, reveló.

Finalmente, la peruana afirmó que se someterá a una cirugía. “Me van a operar para resolver todo esto. Los doctores me recomendaron un cambio drástico y lo he aceptado. Es un proceso emocionalmente raro”, concluyó invitando a sus seguidores a que tomen en serio su salud.

TE PUEDE INTERESAR