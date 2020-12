Con la llegada de su primera hija, Ethel Pozo descubrió que nació para ser mamá. Pero esta nueva etapa le trajo muchas inquietudes que nadie le advirtió cómo enfrentarlas, pero poco a poco fue despejando sus dudas.

Ahora, con dos hijas, y con la ilusión de compartir sus experiencias con otras mamás primerizas, la conductora de televisión publica su primer libro “Nace una madre, ¿nace la culpa?”.

- ¿Eres una persona muy maternal?

Sí. Cuando di a luz a mis hijas me di cuenta de que había nacido prácticamente para ser mamá. Me involucré al máximo. Me gusta seguir talleres de psicología, ahora sigo talleres de adolescencia. Me encanta y un poquito es lo que quería transmitir cuando escribía (el libro).

- ¿Lo que no pudiste vivir tú en tu infancia lo estás viviendo con tus hijas?

Algo que me puse súper en claro cuando fui mamá es que yo iba a estar 24/7. Yo no iba a faltar nunca a sus actuaciones. Mi mami no lo pudo hacer porque toda mi infancia ella animaba Aló Gisela, y era a la misma hora del colegio, así que ella no pudo vivir esa etapa conmigo; pero sí, yo me propuse hacerlo con mis hijas y hasta el día de hoy lo he cumplido.

- ¿De las culpas que mencionas en tu libro, cuál fue la que más te costó superar o quizás estás superando?

Hay muchas que aún no supero, pero ya las tomo de otra forma. Yo me sentía tan culpable de trabajar. Me sentía muy culpable de no estar las 24 horas con Doménica. Era una cosa que los 5 primeros años de mis hijas no salía ni a cenar.

- ¿Eso es lo que te impulsó a escribir el libro, compartir las experiencias con otras mamás primerizas?

Por supuesto, para que a nadie más le pase, para que lo tomen y sea natural. Lo que nadie te contó ahora te lo cuento en el libro.

- Entre las recomendaciones que das a las mamás es que no se olviden de sí mismas. ¿Qué haces para darte gusto a ti sin sentir esa culpa o todavía la sientes?

Ahora ya no, por su puesto. Dome tiene 13 y Lua 11 y yo he aprendido, además, a disfrutar y decirles que no soy perfecta. Porque yo quería ser la mamá perfecta y no olvidarme de nada y de estar siempre para ellas; pero si ahora me olvido de algo se los digo. También tengo que tener momentos para mí, ahora sí los tengo. Cuando una ya sabe, disfrutas más cada etapa.

- Otra culpa que tienen las madres, especialmente las que están separadas, es reiniciar su vida sentimental, ¿te ha pasado?

Me ha pasado tanto que no he podido reiniciarla (risas).

- ¿Hay culpa?

Yo me he dedicado mucho a ser mamá. Si bien he tenido una relación después (del divorcio) yo no he convivido con nadie, no he viajado. No he podido justamente porque me he dedicado muchísimo a la maternidad. Ahora más bien ellas me dicen: ‘mamá, cuando te vuelvas a enamorar tienes que darle mucho tiempo a esa persona, viaja, normal’. Yo me he dedicado a ser mamá estos años, no me he enfocado en rehacer mi vida, en cuanto a casarme, pero ya se dará.

- ¿Qué características debe tener el hombre que quieres para rehacer tu vida sentimental?

Bueno, lo que Dios quiera, pero si me vuelvo a enamorar sería maravilloso que sea un hombre que le guste tanto la vida familiar como a mí.

- ¿Cómo defines la relación con tu mamá, la citas mucho en el libro?

Yo creo que mi mami, como digo en el libro, fue mamá muy jovencita y creo que volvió a ser mami con mis hijas. Porque cuando me tuvo a mí a los 17 años, ella no tenía la vida que tiene ahora y se dedicó a trabajar y a sacar adelante a la familia, a mí. Cuando nacen mis hijas, ya ella tiene el tiempo que uno necesita también para enfocarse en los niños. Somos distintas en la maternidad, pero claro siempre da consejos.

- ¿Es complicada la crianza de tus hijas ahora separada?

No, no es complicada. Si bien entiendo la lucha diaria de criar a dos niñas sola, nunca voy a poder hacer la labor del papá, el papá hace el 50% y la mamá hace un 50%. Y yo, de ese 50 que me toca intento hacerlo el 100%, así que lo que le toque a su papá pues lo hace él y lo mío por mi lado. Obviamente que el día a día criar a dos hijas sola sí es más engorroso. Pero es lo que me tocó y lo llevo a mil y no lo siento tampoco como una carga.

- ¿Extrañas la vida de casada?

Extraño la vida en pareja, sí, por su puesto. Me encantaría. Yo soy una ferviente creyente de que la vida ideal es en pareja. Pero también siempre creo que hay que ser feliz con lo que tenemos. Yo siempre me fijo en lo que tengo y mi realidad ahorita es que tengo mis dos niñas maravillosas y las crío sola. El día que tenga pareja será maravilloso también.

- ¿Dicen que uno se realiza cuando tienes hijos, escribes un libro y siembras un árbol?

Solo me falta sembrar el árbol. Desde chiquita yo escuché que no podías pasar por la vida sin escribir un libro y bueno que maravilla que Dios me haya permitido cumplirlo. Es un sueño que lo tengo desde hace 13 años y ahora lo he hecho realidad. empezó a escribir su primer libro, donde cuenta sus experiencias como mamá primeriza.

Ojo al dato

Ethel planea publicar dos libros más, y ya tiene pensando el tema del segundo libro; el tercero podría tratar sobre la adolescencia, etapa por la que atraviesan sus hijas. Como conductora de televisión, Ethel admira mucho a su mamá y dice que como Gisela no hay y nunca va a haber.