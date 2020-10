“Amor y Fuego” mostró el detrás de cámara de Alexandra Méndez, quien arremetió contra la modelo argentina Macarena Gastaldo, mostrando un video comprometedor que tuvo que ser tapado por el programa.

Pero sí registraron la molestia de “La Chama”, quien sin pelos en la lengua dijo: “Y así como esas cosas, cosas peores. Ella se vende como santa y eso es lo que me molesta (...) Mira, si yo digo algo, no me voy hacer la santa, pero esas estup*** que dice..".

Seguidamente agregó: “Mal agradecida con el país que te da de comer, porque tú no puedes decir que en Argentina nadie se **, si tú eres la primera que ** con advíncula, con toda la gente”.

Asimismo, Alexandra Méndez retó a Macarena Gastaldo a hacerse un examen toxicológico, pues asegura haber visto drogarse a la argentina.

“Pero si consume, porque yo le he visto, su casa es una farmacia. Hay que hacernos la prueba, haber quién se droga”.

Alexandra Méndez muestra comprometedor video de Macarena Gastaldo -ojo

