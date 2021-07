El modelo Sebastián Lizarzaburu sorprendió a sus seguidores al explicar por qué su mascota no se fue a vivir junto a él a la casa de Andrea San Martín.

Y es que muchos preguntaron qué había sucedido con el can luego que el ‘hombre roca’ retomó su relación con la ‘ojiverde’. El modelo explicó en Instagram qué fue lo que ocurrió.

“Me preguntan por qué Rocky no vive conmigo, lo que pasa es que a Rocky yo lo compré cuando, en una época, yo regresé a la casa de mis papás y sus primeros 6 meses estuvo en la casa de mis papás”, contó.

Sebastián Lizarzaburu explicó que su mamá se encariñó con el perro y por eso no se lo pudo llevar: “Entonces mi mamá, que nunca quería tener perro, pero nunca porque yo nunca en mi vida había tenido perro, así que decidí comprar a Rocky y se acabó y digan lo que digan, estaba de pasada en la casa de mis papás. Mi mamá se enamoró de Rocky, Rocky es su mejor amigo, le habla a Rocky, le cuenta sus problemas (...) no quiere que yo me lleve a Rocky, ese es el tema, así de simple”.

“Es mío, pero es de la familia, básicamente. Ahora es de todos, de mi familia, de los Lizarzaburu Castelli”, agregó.

El exparticipante de “Esto es guerra” reveló que su madre le pidió que no se lleve al can de la casa: “Y si por alguna razón, que ya lo he hecho, le digo a mi mamá, ‘ma, por si acaso me voy a llevar a Rocky a vivir conmigo’, me dice ‘tú estás loco, tú estás loco, ni muerta’. Así que yo feliz que viva con mi mamá”.

Fuente: Instagram Sebastián Lizarzaburu | Instagram Andrea San Martín

