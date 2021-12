En medio de la disputa legal y mediática entre Andrea San Martín y el padre de su hija menor, Juan Víctor Sánchez, Sebastián Lizarzaburu realizó una misteriosa publicación en Instagram.

Este viernes 10 de diciembre, el popular ‘hombre roca’ reflexionó sobre su pasado de la siguiente forma: “Vengo trabajando desde hace tiempo rodeándome de gente positiva y con ganas de éxito. Como todos, he tenido alti-bajos y han habido épocas en las que me ha salido todo bien y otras en las que no”.

Sebastián Lizarzaburu recordó que algunas veces la pasó mal, pero se recuperó: “He tenido negocios fructíferos y otros que me dejaron inclusive sin un sol en el bolsillo..Y aunque cueste creerlo…. No por ser mediático debe irte siempre bien en todo lo que hagas. YO TAMBIÉN TOQUE FONDO EN SU MOMENTO (y no muchos lo saben).PERO…. ME LEVANTE! VOLVÍ A INTENTARLO!”.

“VOLVÍ A BUSCAR NUEVAS OPCIONES Y APRENDÍ QUE TODO SE BASA EN LA BUENA ENERGÍA QUE LE PONGAS A LA VIDA Y JAMÁS DARSE POR VENCIDO!.COMO SIEMPRE LO DIGO: LA ENERGÍA POSITIVA ATRAE ENERGÍA POSITIVA”, agregó.

Sebastián Lizarzaburu también aseguró que nunca le preocupó el “qué dirán” y jamás habló mal de nadie: “sin perder el tiempo en la de vida de los demás, ni preocuparme del que dirán, sin hablar mal de nadie, sin hacer daño a nadie, sin opinar del resto y solamente enfocándome en crecer y seguir trabajando y mejorando como persona y como padre … las cosas empezaron a mejorar”.

“HOY AGRADEZCO A LA VIDA POR MIS CERTEZAS Y ERRORES PORQUE POR ELLOS ESTOY AQUÍ, LOGRANDO Y ALCANZANDO MIS METAS..TRABAJANDO CON GENTE QUE ME SUMA, ME ENSEÑA Y TIENE ESA HAMBRE DE ÉXITO QUE TAMBIÉN TENGO YO.Les mando la mejor de las vibras, jamás tiren la toalla a sus sueños (por mas difíciles que sean), jamás crean en la gente que les dice “no lo lograrás”, jamas se comparen con otros porque SU ÚNICO OBSTÁCULO EN LA VIDA …. SON USTEDES MISMOS”, escribió la pareja de Andrea San Martín.

