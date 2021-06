Sebastián Lizarzaburu fue interceptado por las cámaras de “Amor y Fuego”, donde reveló que Andrea San Martín tiene un carácter muy fuerte como el personaje de ‘Soraya’ de la novela “María la de barrio”.

El exchico reality confesó que la ‘ojiverde’ es un tanto renegona, pero aseguró que él sabe como sobrellevarlo.

“Cuando Andrea empieza a molestar o hacer su berrinche, no le hablo, no le hablo nada y ella me dice dime algo”, comenzó diciendo.

“¿Tiene algo de Soraya San Martín?”, le preguntó la reportera del programa de ‘Peluchín’.“Sí. Pasa que yo trabajé mucho en el tema de paciencia, yo sí. Ahora soy muy paciente... Cuando veo que me estoy empezando a estresar, me alejo, ella no, ella quiere la solución. Es renegona, más que eso, es impaciente”, agregó.

Por su parte, Andrea San Martín no quiso entrar mucho en detalles sobre su actual relación con el ‘hombre roca’, pero aseguró que se encuentra muy feliz y tranquila.

“Cosas de ese tema no te voy hablar, porque ya está, ya se dijo lo que se tenía que decir y lo demás hay que mantenerlo dentro de nosotros y llevarlo de la manera más tranquila”, expresó.

