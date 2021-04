Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu fueron consultados por el programa “Amor y Fuego” sobre la buena relación que hoy por hoy mantienen y sobre la opinión que habría dado en su momento su hermana y el padre de su segunda hija, Juan Víctor.

Cuando le preguntaron a Andrea San Martín si le afectaba la opinión del padre de su hija, ella aseguró que cuando ha hablado con su familia, por ejemplo, no es que hayan querido referirse al tema de esa forma y que se estaría interpretando mal.

“Yo siempre he dicho que mi familia se ha mantenido al marguen, yo puedo conversar con ellos y a veces me dicen que los comentarios no fueron así necesariamente y les digo ‘ya tranqui no te preocupes’”, respondió.

Agregó: “Realmente yo no me voy a dejar guiar nunca por lo que comenten otras personas, sino realmente las personas que me interesan, de boca a boca y eso es todo”.

Sin embargo, lo que llamó la atención a “Amor y Fuego” fue la reacción de Sebastián Lizarzaburu cuando a Andrea San Martín le nombraron a Juan Víctor. El “hombre roca” volteó la cara y se mostró distraído.

Por otro lado, Sebastián Lizarzaburu señaló que Andrea San Martín es una persona especial en su vida, pero no sabe si volverán.

“Ella es una persona que me va acompañar toda la vida, es una persona especial, que siempre la he querido y la voy a querer toda la vida, pero estamos llevando las etapa como deben se tienen que llevar”.

