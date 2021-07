Sebastián Salazar, nuevo conductor de “Cuarto Poder”, habló tras su primer programa de Cuarto Poder y también se refirió a las críticas recibidas.

El hijo de Federico Salazar afirmó que ha tomado bien las críticas, pues solo refleja que las personas quieren un mejor programa y esto le permite avanzar y mejorar.

“Lo he tomado de la mejor manera posible, en el sentido que las personas que critican o están en desacuerdo con ciertas decisiones lo hacen porque quieren lo mejor para el programa. Quieren a una súper estrella, como a un Messi y por eso están en desacuerdo con tal o cual decisión, pero me gusta porque significa que hay espacio para avanzar. Las críticas me alimentan para poder avanzar”, respondió en entrevista con Trome.

Por otro lado, Sebastián Salazar reconoció que estuvo nervioso en el primer programa de Cuarto Poder.

“Antes de (salir al aire) estaba súper ansioso, sentía que era una oportunidad que se me había presentado, de esas que aparecen una en la vida y agradecido. Durante el programa estuve un poco nervioso y ya luego más tranquilo. Las cosas salieron bien y es gracias a todo el equipo de ‘Cuarto Poder’”, acotó.

También contó para Trome que cuando le dieron la posibilidad de conducir Cuarto Poder, no lo dudó. “No lo dudé ni un segundo, cuando apreció la oportunidad dije que sí sin pensarlo y por varios motivos. Sentí que era una oportunidad que no se iba a repetir y que probablemente me iba a arrepentir si decía que no”.

