Sergio George fue entrevistado por Karen Schwarz con motivo del próximo lanzamiento de Yahaira Plasencia.

En el programa “Modo Espectáculos”, la conductora preguntó al productor por los rumores sobre una colaboración entre Marc Anthony y la “reina del totó”.

“¡No, qué va! No, lo que pasa es que estaba trabajando con Marc Anthony en el estudio para una canción para un dúo de él con un urbano grande y coincidió con la mezcla y diferentes elementos que me faltaban en la canción de Yahaira”, explicó Sergio George.

“¿Sergio, y Marc pudo escuchar este arreglo que estabas haciendo de la canción de Yahaira, qué cosa dijo?”, preguntó otra vez Karen Schwarz.

Para su sorpresa, Sergio George negó que Marc Anthony haya escuchado la canción pues durante su reunión se dedicaron a trabajar.

Pero Karen Schwarz siguió mostrando su ilusión por una colaboración entre la salsera y el artista: “Yahaira, junto a Marc Anthony, sería una bomba para Perú, ¿hay posibilidades en algún momento, tú que tienes tanta conexión con ambos?”.

“Bueno, si a Marc Anthony le interesa cantar con Yahaira, claro que sí...”, respondió George.

“¿Y se lo has comentado en algún momento, Sergio?”, insistió la conductora.

Sergio George aclaró que el día que algo así ocurra, será de forma natural y no forzada: “No... para mí todo tiene que ser orgánico, tiene que pasar natural, todo natural, porque no puede ser forzado porque el público se da cuenta cuando algo no es natural, no es orgánico".

Por su parte, Karen Schwarz afirmó que si Yahaira Plasencia llega a cantar con un artista como Marc Anthony, le cerraría la boca a muchos peruanos que creen que no es talentosa: “Cantar con Marc Anthony sería realmente una bomba y callaría bocas para la gente que no cree en el talento de Yahaira, que no es mi caso”.

Sergio George sobre colaboración de Yahaira Plasencia - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Kevin Blow reaparece y relaciona a Michelle Soifer con seleccionado peruano

¿Michelle Soifer vinculada a un futbolista? Kevin Blow asegura que hay comprometedores chats-ojo

TE PUEDE INTERESAR