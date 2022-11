Sin pelos en la lengua. Sergio George no se quedó callado y se refirió a las últimas declaraciones que dio Gabriela Herrera al mencionar que ella fue quien puso punto final al pre-contrato que tenía con el productor musical.

Y es que frente a ello, el músico fue entrevistado por el programa “Amor y Fuego” y cuestionó a la bailarina por haberse ido de boca antes de cerrar algún tipo de contrato laboral.

“Es muy chistoso leer esta información en los medios. Me parece incorrecto hablar por hablar y no sacar música. No hubo negociación. Le pusieron las cámaras y le dije que tenga mucho cuidado al hablar (...) Luce como algo mediático como buscando fama”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Sergio afirmó que él nunca llamó a Gabriela Herrera, sino que fue su jefa de prensa quien pidió que él representara a la rubia bailarina. “No hice un seguimiento con el contrato que le mandé, no llamé abogados porque no había nada. Fue Maritza Rodríguez la que me contactó para que la represente y ahí comenzamos a conversar”, agregó el productor de Yahaira Plasencia.

Recordemos que al ser consultada sobre su contrato truncado con Sergio George, la bailarina señaló que ese tema quedó en el pasado. “Ya no entraré en más dimes y diretes. Ahora estoy concentrada y enfocada en alzar la copa, esa es la meta que tengo trazada”, respondió.

