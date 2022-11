Sin pelos en la lengua. Gabriela Herrera no se calló nada y se refirió Sergio George, dejando entrever que el episodio con el productor musical quedó atrás, pues como se recuerda, estuvo a punto de firmar contrato para que él maneja su carrera artística.

“El tema Sergio George es parte del pasado, ya no entraré en más dimes y diretes. Ahora estoy concentrada y enfocada en alzar la copa de ‘El gran show’, esa es la meta que tengo trazada”, comenzó diciendo la bailarina.

Recordemos que hace algunas semanas atrás crecieron los rumores sobre que Sergio George estuvo muy interesado en fichar a la rubia influencer, pues hasta le habría enviado un precontrato.

Gabriela no cree ser víctima de bullying

Gabriela Herrera recibió el respaldo de sus fanáticos en redes sociales, quienes crearon el hashtag #NoalbullyingaGabriela por lo sucedido en la última gala de “El Gran Show”, donde se dejó entrever que sus compañeros no la saludarían durante los ensayos.

“Yo no creo que haya un complot o me estén haciendo bullying y más con todo lo que está pasando en nuestro país, con el caso de la niñita que cayó del cuarto piso en un colegio y otros casos más. Agradezco el cariño y respaldo de mis fans, y no creo que esté pasando conmigo. Sé que me piden que dé un paso al costado, que no aguante, pero soy una guerrera”, expresó.

