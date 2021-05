La modelo Sheyla Rojas causó polémica en los últimos meses por decidir vivir en México. En un breve lapso de tiempo, la rubia llegó a un acuerdo con Antonio Pavón para que se lleve a su hijo a España y también contó que estaba nuevamente enamorada.

Sin embargo, poco se sabe de la familia de Sheyla Rojas, quienes ahora se mantienen en perfil bajo y no se han pronunciado sobre la mudanza del pequeño Antoñito.

Fotos: Instagram Sheyla Rojas

Para sorpresa de todos, Sheyla Rojas volvió a hablar de su familia y aseguró que la apoyan en esta nueva etapa en su vida: “Todo es gracias a la familia que tengo... aunque no estemos juntos siempre son ellos los que me motivan, me llenan de amor y me hacen muy feliz”, señaló la rubia.

La exconductora de televisión también se refirió a su “fortaleza” en medio de las críticas que ha recibido por dejar el Perú y mostrar una vida de lujos en México.

“No siempre soy así... ya quisiera tener más carácter, pero pienso que teniendo a Dios conmigo quien contra mí, por eso no me hago problemas con nada ni nadie”, explicó Sheyla Rojas.

Fotos: Instagram Sheyla Rojas

VIDEO RECOMENDADO

Duelo en estos tiempos de pandemia: ¿Qué decirle (y qué no) a alguien que vive un duelo?

TE PUEDE INTERESAR