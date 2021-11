La exleona loca, Sheyla Rojas, brindó una entrevista al programa “Al sexto día” y contó cómo luchó para sobrevivir antes de que sea conocida en la televisión.

Tras dos años en México, Sheyla Rojas regresó al Perú y contó detalles inéditos de su vida, como el ayudar a sus padres. Incluso confesó haber tenido necesidades, por lo que trabaja desde muy joven.

“Soy una de las personas que he trabajado, he vendido zapatillas, ropa deportiva, he sido anfitriona, he repartido volantes en la calle. Me he mantenido sola, a mí nadie me ha mantenido”, contó Sheyla Rojas.

En medio de su entrevista, Sheyla Rojas dijo saber qué es tener solo cinco soles para el menú.

“Siempre he salido adelante hasta a mis papás trataba de no pedirles plata. Yo sé que es tener solo 5 soles para tu menú”, sostuvo con nostalgia”.

Sheyla Rojas se confesó así en “Al sexto día”.

