La conductora de televisión, Sheyla Rojas, hizo una transmisión en vivo y se tomó el tiempo para responder a cada usuario que arremetió contra ella por su aspecto físico.

Una de las usuarias le dijo que no le gustaba sus labios y Sheyla Rojas le respondió diciendo que a ella sí.

“Entonces no los mires, a mí sí me gustan. Bueno horita no los he pintado, están así como que, sin color, pero ya en un rato me los voy a pintar para que se vea más carnosito”, respondió Sheyla Rojas.

En tanto, otro usuario le escribió por su maquillaje, haciendo referencia de que se ponía mucho.

“Un kilo de maquillaje me dice Franco. Franco las mujeres nos maquillamos, pero no significa que tú no puedas decir que nos echamos un kilo de maquillaje, nos echamos medio kilo, pero medio kilo, sorry con excuseme jajaja. Los hombres diciéndonos eso creen que nos hacen sentir mal. Aprende a lavarte los calzoncillos”, respondió.

Sheyla Rojas

VIDEOS RECOMENDADOS

Magaly afirma que Melissa Klug debe de recibir 1 millón de dólares por haber estado con farfán 11 añ

TE PUEDE INTERESAR