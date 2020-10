Antonio Pavón habló nuevamente con el programa “En Exclusiva” luego de que Sheyla Rojas lo demandara porque según ella no le pasa hace 60 meses la pensión de alimentos para su hijo.

Tras mostrar los bouchers, Antonio Pavón arremetió contra Sheyla Rojas y aseguró que ella no lleva a su hijo al médico hace un año.

“Como mujer puede hacer lo que se le dé la gana, es libre, pero como mamá Sheyla es muy ‘responsable’ porque no lleva a su hijo al médico. Antonito no va al médico hace un año en Estados Unidos porque la mamá no le lleva. Le propuse llevarlo y la mamá no lo deja, así que no diga más mentiras el abogado ese”, acotó.

Antonio Pavón recordó el acuerdo hecho con Sheyla Rojas cuando él empezó a ganar menos que ella. “Cuando yo vivía en Lima ganaba más dinero, nosotros hicimos una conciliación hace seis meses y acordamos pagar 3500 soles mensuales, pero claro cuando ya me voy a vivir a España y mis ingresos no son los mismos le pedí que cambiemos la conciliación”.

“Es evidente que la quiere victimizar por todos los escándalos en la que la vemos últimamente, uno detrás del otro, uno detrás del otro, esos escándalos son de Sheyla, yo no tengo nada que ver”, dijo Pavón sobre el abogado de Sheyla Rojas.

VIDEOS RECOMENDADOS

Selección peruana inicia consentimiento para el partido contra Brasil

Selección peruana inicia consentimiento para el partido contra Brasil

TE PUEDE INTERESAR