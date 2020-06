Durante su participación en “Mi mamá cocina mejor aje la tuya”, la conductora Sheyla Rojas se puso muy nerviosa y demostró no llevarse muy bien con las ollas y sartenes.

“Me pongo nerviosa, no sé qué hacer”, se le escucha decir en el video promocional. La rubia confundió algunos ingredientes y demostró que no es buena cortando la cebolla, hasta olvidó prender la cocina.

Además, en algún momento, la popular ‘leona loca’ cogió con las manos una verdura muy caliente y gritó: “¡Me quemo!”. También, perdió la paciencia ante las sugerencias de cocina del conductor Yaco Eskenazi, y no tuvo mejor idea que perseguirlo a sartenazos.

¿Qué tal cocinas?, le preguntamos. “Lo único que diré es que, por lo menos, yo cocino mejor que Choca, y mañana el público se dará cuenta. La idea era divertirnos, y yo me divertí mucho, me he reído mucho”, señaló.

Además, la exchica reality también aprovechó el momento para referirse sobre sus nuevos proyectos, “Todos los sábados a las siete de la noche estoy en redes con ‘Sin ningún filtro’, y estoy contenta, el público lo ha tomado súper bien, se está divirtiendo en estos días de cuarentena”, confirmó.

‘Choca’ no la pasa bien en la cocina

El conductor Jaime Mandros, más conocido como 'Choca’, tampoco la pasó muy bien en la cocina, que digamos.

El jefe de producción cometió algunos errores como pasarse a la hora de echar la sal y partir mal los fideos. Sin embargo, él asegura que sí sabe cocinar. “Yo sí sé cocinar, en este último año he llevado cursos, así que estoy muy orgulloso de lo que hice en la cocina. Sheyla, por el contrario, cocinó muy mal, y ella lo sabe. Sheyla no podría conquistar por el estómago, cero”, reveló.

