Sheyla Rojas se pronunció luego que se filtró une presunta declaración donde se burlaba y menospreciaba a Ventanilla.

“Cásate con un rico porque al final todos son infieles, pero es mejor llorar en Dubái que en Ventanilla”, fue la frase que publicó Aneth Acosta, amiga íntima de Sheyla Rojas, en su cuenta de Instagram. Sin embargo, lo que realmente sorprendió es que la bloggera aseguró que esta era una frase de la conductora de ‘Estás en todas’.

Al ser criticada por presuntamente lanzar esta frase racista, Sheyla Rojas decidió responder. La conductora aseguró que nunca dijo esto y que su amiga Aneth Acosta publicó un simple meme.

“Yo jamás dije eso... hicieron un meme como tantos que hicieron “frases de Sheyla” y dando a entender que salió de mi boca y no es así. Hay personas que se la creen, leo comentarios como ‘si te pongo like tengo que pagar’, ‘no te voy a responder gratis’ y así mil frases con las que me hicieron memes", respondió Sheyla Rojas en su cuenta de Instagram.

Según Sheyla Rojas, no le molesta que la gente le haga memes relacionados a su interés por el dinero: "Si me lo tomo en serio imagínate, estaría renegando, de mal humor. Prefiero reírme y ver el lado gracioso”.