¡Se encienden las alarmas! Sheyla Rojas se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta pública, tras revelarse un posible acercamiento entre ella y el futbolista Anderson Santa María, con quien habría pasado unos cuantos días en México.

Sin embargo, Rodrigo González, en plena entrevista con Ángela Curich, amiga de Sheyla, reveló que la rubia le habría pedido al empresario trujillano, Simón Sánchez Alayo, que la lleve a México junto a sus amigos. ¿Estaría jugando a ‘doble cachete’?

“Estamos acá, no sabemos qué vamos a hacer pero hay una brillante idea para irnos a México. Te damos el encuentro, tú qué dices”, se le escucha decir a Rojas en el video.

“Yo no sé a quién le ha enviado ese video. No podemos confirmar nada, no puedo hablar de un tema que no sé. Pero definitivamente... no sé la verdad, ni idea, pero ella está soltera y puede hacer lo que quiera con su vida, no tiene que rendirle cuentas a nadie”, salió en su defensa la popular Curich.

Según las pruebas mostradas en el espacio de Willax TV, Sheyla Rojas habría estado teniendo mucha cercanía con Sánchez Alayo, mientras que también entablaba una “amistad” con el seleccionado peruano, Anderson Santa María.

Audio de Sheyla Rojas sobre empresario trujillano - Ojo

