La conductora de televisión e influencer, Sheyla Rojas aseguró que ha llevado terapia con su novio Luis Galazar, más conocido como ‘Sir Winston’, para poder superar las crisis de pareja que han tenido y que los llevó a separarse.

“Estoy lista para hacer mi novela mexicana dramática, como toda pareja pasamos problemas. Nosotros vivimos juntos desde el día número uno y fue un proceso. Toda relación tiene alto y bajos Yo no perdonaría una infidelidad y él lo sabe. Él sabe que compromiso tiene que ser mutuo, pero hay cosas que para mí me chocaron al principio y llevamos terapia, él y yo”, dijo la exconductora de televisión.

“Los mexicanos son muy querendones, son amorosos, amistosos también machistas como todos, pero no me había pasado eso. Nosotros llevamos terapia para entendernos y creo que hay cosas que todavía me chocan... Me chocó que no novio le diga a otra mujer ‘mi reina’, la única reina de la casa y de su vida soy yo y yo lo tomé a mal”, añadió Rojas.

Sheyla Rojas explicó que simplemente se separó por una semana de su pareja, pero que en la actualidad se han reconciliado, sin embargo, Magaly Medina quedó algo desconfiada con respecto a sus declaraciones. “Me parece poco creíble que solo por decirle ‘mi reina’ a alguien haya hecho un melodrama y se haya ido de la casa y viajado a República Dominicana”, expresó la periodista.

La separación de Sheyla Rojas y el empresario mexicano Luis Miguel Galarza causó revuelo en los medios de comunicación y más tras diversos mensajes que ella colocó dejando entrever que le había sido infiel.

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas imita a Magaly Medina en Tik Tok y causa sensación entre sus seguidores