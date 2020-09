Paula Manzanal confirmó que Sheyla Rojas y Luis Advíncula sí tuvieron un romance “que nunca se llegó a oficializar”. En declaraciones al programa “Amor y Fuego”, la amiga íntima de Shey Shey contó que ambos fueron “salientes” y que mantienen el contacto pese al reciente escándalo.

Sin embargo, aclaró que Sheyla y Advíncula no llegaron a ser enamorados.

“Han sido como salientes, no ha sido una cosa fugaz (...) Si es tu saliente, está bien que salgan de viaje. Oficial no (han sido pareja), pero sí salían, si tuvieron un romance, pero no lograron a oficializar”, reveló Manzanal.

Recordó que se conocen desde hace 10 años, pero que Sheyla nunca tuvo un interés económico. Indicó que Luis Advíncula entiende que Sheyla estaba bromeando, en relación a los chats donde hablaba de “sangrarlo”

“Donde hubo fuego , cenizas quedan (...) Están mas juntos que nunca, se hablan... están en contacto, la gente pensaba que se iba a separar, pero no”.

paula manzanal - OJO

