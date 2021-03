Sheyla Rojas reapareció en sus redes sociales para compartir con sus seguidores un reflexivo mensaje donde resalta el aprendizaje que te dejan las vivencias a lo largo de tu vida.

Según el emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram, la rubia hace hincapié en que la felicidad es vivir el presente y no depender de absolutamente nadie.

“Para mi la felicidad es vivir en el presente teniendo la habilidad de resiliencia en tu vida. Hay circunstancias, situaciones y condiciones de la vida que traen consigo un gran aprendizaje y cosas que dentro de todo no sabemos como manejarlas; pero siempre he dicho, no hay días buenos ni malos, solo días que enseñan más que otros”, comenzó diciendo.

“Al final siempre salimos más fortalecidos de las adversidades que pone la vida, vivir feliz es estar en paz... Y ¿Cómo encuentras esa paz? Confiando en Dios, cuando estás con él sueltas todo y te dejas llevar, para estar conectado con el es importante pensar bien, desear el bien y hacer el bien. Siendo agradecidos de que todo lo que pase te sirva para ser mejor”, agregó.

