Jaime “Choca” Mandros, jefe de producción de América TV, señaló cuál es su postura frente a los comentarios de Magaly Medina sobre Sheyla Rojas, quien en 2019, según su récord migratorio, viajó a diferentes países tales como Paraguay, Chile, Francia, México, EE.UU. y España, en estos tres últimos países con más continuidad.

“El tema que sea expongan los movimientos migratorios de alguien, sin necesidad de probar un tema público, dígase delito o algún caso de interés general, me parece invasivo. El tema de los viajes de Sheyla el año pasado todos los supimos, uno por uno, entonces no sé a qué viene la pregunta un año después, si fue noticia por cada post que hacía”, señaló Mandros a OJO.

- Sheyla dio que hablar luego de aparecer en sus redes sociales con Fidelio Cavalli...

Creo que el año pasado fue distinto para Sheyla, por el canal ella tiene que cumplir su trabajo y no meterse en escándalos. Hace un buen tiempo no se está metiendo en problemas, ni publicando cosas que provoquen temas mediáticos.

- Rodrigo González no se cansa de burlarse de los excesos de photoshop en las fotos de Sheyla. Incluso tú le has jugado bromas...

Yo no sigo a Rodrigo, pero si sé obvio de las bromas y si alguna la veo de casualidad y me da risa me reiré. Sheyla es una persona común que vive y cuida a su hijo y si ha tenido errores, como todos, es obvio que uno le aconseja, pero uno no es su niñero. Cada quien asume las consecuencias de lo que hace decide.

Consultado si solo los chicos realities están sometido a ciertas reglas de conducta, “Choca” dijo que “esto es muy reciente y claro se evalúa cada caso en particular si se diera. Es una medida que como medio de comunicación tomó con todos. Los que estamos en pantalla salimos por una señal y es totalmente entendible que por la imagen que proyectamos, debemos mantener una línea, aunque también debemos ser sinceros que a muchos por el tema de salir y que te vean ya te pueden crear una especulación sin fundamentos, creándose un circo de algo sin importancia. Entonces, lo real es que si sucediera se evalúa cada caso en particular”.

- Estas reglas de conducta se han dado luego del escándalo que pasó con Nicola Porcella quien insultó en la calle a Angie Arizaga...

No y esto no es de ahora, es del año pasado y creo que es una medida que en su momento el área de imagen del canal evaluó y lanzó como medida preventiva.

Mandros reveló que el canal ha tomado medidas de prevención por el Coronavirus. “Las figuras que deben viajar ya saben como actuar”, dijo.

