La modelo Shirley Arica arremetió contra Jossmery Toledo luego de que Jean Deza fuera denunciado por al expolicía de violencia física y psicológica.

“Si él se ha ido es por algo, ya después lo voy aclarar. Ella de víctima no tiene nada”, respondió Shirley Arica al ser consultado por el programa “Magaly TV La Firme”.

La “chica realidad” negó que esta supuesta violencia física y psicológica sea verdad y hasta cuestionó a Jossmery Toledo. “Sí sé que la denuncia es por violencia física y psicológica, pero eso no es cierto. Si alguien te pega por bastante tiempo, ¿Qué haces con ese hombre?, ¿Por que mantiene?”.

“Yo creo que ningún hombre te tiene que decir qué hace y qué no hacer y ella no es una niña de cinco años para que la manipulen. Yo cuando estaba con él, me apoyaba en todo, en mi trabajo sobretodo”, dijo Shirley Arica.

Finalmente lanzó toda su artillería al decir: “Qué rico es estirar la mano y que te den plata. Ella no es ninguna víctima porque una mujer golepada, no pide plata para largarse de un departamento que no paga”.

Shirley Arica despotrica contra Jossmery Toledo tras denuncia a Jean Deza-OJO

