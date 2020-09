Shirley Arica reveló que Jean Deza la agredió físicamente y le rompió la cabeza. Esto habría ocurrido antes de que él tenga una relación con Jossmery Toledo, y que decidió no denunciarlo por “vergüenza”.

Ante Magaly Medina, la modelo rompió su silencio y consideró que el futbolista está “enfermo”.

“Esto sucedió antes de Jossmery, cuando él me hace esto, yo me abrí, pero él seguía ahí. Él me pagó la placa, lo que necesitaba en ese momento como para que yo esté tranquila. Me rompió la cabeza, está enfermo. Estaba tomado, pero no borracho. Él trata de justificar de que fue de causalidad y no fue así. Por más que traté de pasar el momento, no fue así, tengo testigos que estuvieron en su cuarto”, contó en ‘Magaly TV: La Firme’.

Teme por su vida y pide garantías

Debido a esta terrible situación, Arica confesó que teme por su vida y teme que Jean Deza atente contra ella.

"No me voy a callar y no me iba a quedar callada. No lo denuncié, lamentablemente me equivoqué porque debí denunciarlo y creo que todas las mujeres que sufren ese tipo de agresiones deberían de hacerlo, no lo hice por vergüenza (...) ojalá que no me haga nada porque sé que conoce a gente bastante brava y pondré mis garantías por si acaso, él es cobarde. Tengo miedo que vaya a mi casa o me haga un escándalo. Vivo solamente con la bebé”, sostuvo.”, indicó.

“Grabé cuando estaba sangrando en el baño, grabé todo y lo tengo en mi teléfono. Si él sale a decir que es mentira lo que estoy hablando, ya sabes en dónde va a terminar, espero que se queda callado y yo pienso cerrar el tema”.

