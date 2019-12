Shirley Arica causó polémica con sus fuertes revelaciones en el programa “Magaly TV la firme” luego de ser vetada por “El valor de la verdad”.

La ‘chica realidad’ no solo confirmó que Christian Cueva intentó afanarla, sino también contó que lo rechazó porque no es su tipo: "A mí físicamente Cueva no me gusta porque es muy enano, a mi gusto. Yo soy enana y necesito un chico alto. Es bien chiquito y su cara es rara”, dijo la modelo.

Más adelante, Magaly Medina habló de un mensaje que la esposa de Cueva compartió en redes. "No juzguen! No señalen! No ofendan! No vivan del morbo! No desaten falsos o medias verdades! Tengan temor de Dios! El es real”, escribió Pamela López en su cuenta de Instagram luego de las revelaciones de Alexandra Méndez “La chama” sobre ‘Aladino’.

La ‘urraca’, sorprendida por la reacción de Pamela López, comentó que es difícil de creer que tantas modelos estén inventando que Cueva las afanaba: “Tantas mujeres a la vez no van a conspirar (en contra de Cueva)”.

Shirley Arica estuvo de acuerdo con la periodista y señaló que ninguna modelo quiere meterse entre Christian Cueva y Pamela López: “¿Cuál es la intención de separar a Cueva de su esposa o novia? Ni que Cueva fuera pues, no sé, Adonis, a quién le importa lo que haga con su vida. Si es que se va a casar y en realidad ama a esta mujer, que se comporte como un hombre de verdad y no esté picoteando por acá y por allá, que la respete”.