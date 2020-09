La modelo Shirley Arica reveló en el programa “Tengo algo que decirte” que luego de ser entrevistada por Magaly Medina, el futbolista Jean Deza la llamó, conversación que tiene grabada.

“Después del programa de Magaly recibí una llamada de él (Jean Deza). Me llamó y yo tengo toda la conversación grabada y no esperaba que me llame. Le dije: ¿me has llamado para insultarme?”, contó Shirley Arica.

Seguidamente, la modelo detalló que Jean Deza le volvió a declarar su “amor”, situación que la sorprendió, más no le creyó.

“Yo te dije que te iba a llamar después del programa y no te estoy llamando para insultarte, sino para pedirte perdón porque has sido la única mujer que he querido. Quiero decirte que te quiero y me perdones”, fue lo que Jean Deza le dijo según Shirley Arica.

Seguidamente, la modelo contó lo que le respondió al futbolista. “Lo escuché y le dije que él sabía de los errores que había cometido y que no había inventado nada. Él me dijo que no sabía qué hacer con su vida y que me quería”.

Amenazas

Por otro lado, Shirley Arica reveló haber recibido amenazas en las redes sociales.

“Mira Shirley soy del grupo de “Holk Armt” me envió Jean Deza para decirte que tengas cuidado por donde camines”, es el mensaje que le llegó a su red social.

Shirley Arica cuenta lo que le dijo Jean Deza tras el programa de Magaly Medina-ojo

