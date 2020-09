La modelo Shirley Arica reapareció en sus redes sociales luego de presentarse en “Magaly TV La Firme” donde fue entrevistada por la periodista Magaly Medina por el caso Jean Deza.

Shirley Arica usó su cuenta de Instagram para agradecer por el apoyo recibido luego de contar que Jean Deza le rompió la cabeza y que jamás pensó en regresar con el futbolista Jean Deza.

“Quise grabar este video para agradecerles por hacerme llegar un mensaje lindo, de fuerza de apoyo, para mí es importante. Aunque crean que no los leo, siempre lo leo. Es imposible contestar tantos mensajes pero sé que están ahí”, dijo Shirley Arica, agradeciendo.

Cierra capítulo

Una vez más, Shirley Arica, confirmó haber cerrado la etapa Jean Deza, asegurando que no retomará una relación sentimental con el fubolista.

“Yo ya cerré un capítulo de mi vida bastante complicado, sé que no he tomado las mejores decisiones en mi vida, pero también sé que siempre hay un nuevo comienzo y que siempre debe haber fuerzas para continuar y las fuerzas me la da mi hija que es lo que más amo en el mundo”.

Shirley Arica reaparece tras estar con Magaly-ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

MELISSA KLUG EN AMÉRICA HOY

MELISSA KLUG EN AMÉRICA HOY - OJO

TE PUEDE INTERESAR