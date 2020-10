Grande fue la polémica que se creó tras las últimas declaraciones de Shirley Arica, quien confirmó que tuvo un “choque y fuga” con el seleccionado Jefferson Farfán antes y después de su relación con Yahaira Plasencia.

Y es que la modelo viene siendo fuertemente criticada en redes por siempre exponer sus romances en televisión nacional. Sin embargo, ella decidió pronunciarse al respecto mediante su cuenta de Instagram y dejó en claro que no se avergüenza de nada.

“Hay gente que se fija con quién estuviste y con quién no, y yo me pregunto ¿con cuántas no estuviste tú? y sin embargo no pierdo mi tiempo haciendo comentarios desatinados y machistas”, comenzó escribiendo.

“Todos cometemos errores y no me da vergüenza hablar de mis vivencias, por algo las pasé. Pero como dicen por ahí, hoy en día sé lo que quiero y lo que no volvería a repetir. No pierdas el tiempo mirando qué hace el otro. Toma ese tiempo para producir que falta te hace, vergüenza ser vago, robar, matar”, finalizó.