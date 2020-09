La modelo Shirley Arica fue interceptada por un reportero del programa “Amor y Fuego” de Rodrig González “Peluchín” y Gigi Mitre, quien le preguntó por qué se había dejado de seguir con Jean Deza.

El reportero de “Amor y Fuego” le consultó si estaba molesto con el futbolista por decir que era “bravazo” y si iban a continuar con las indirectas con la expolicía Jossmery Toledo.

Sin embargo, Shirley Arica no quiso responder, salió del auto y se dirigió a comprar. Al ver que el reportero le seguía preguntando al respecto, la modelo le respondió:

“Voy a hacer comprar. ¿También me vas seguir? No tengo nada que decir, no quiero responder porque no me da la gana pues”.

Al conocer la respuesta de Shirley Arica, Rodrig González compartió el video en su cuenta de Instagram y le escribió: “Relaja cariño. Montas todo este numerito con el Jean Deza y ahora te pegas de indignada”.

Shirley Arica se molesta con reportero y Rodrig González le dice: “Ahora te pegas de indignada” -ojo

