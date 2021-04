Shirley Arica estuvo enlazada con el programa de Magaly Medina, donde rompió su silencio y expresó que Rodney Pío Dean, padre de su pequeña hija, le debe cerca de S/ 40 mil soles por pensión de alimentos.

“Este tema viene desde el 2017 que yo hice la demanda. Él en devengados me debe como cerca de 40 mil soles, no me pasa hace cinco meses y todos los gastos los vengo cubriendo yo, el departamento, colegio, todo”, comenzó diciendo.

“Él sabe que yo siempre voy a resolver las cosas de mi hija, desde el día uno que nació. Quedamos en que nadie ya iba a salir en la tele porque la bebé ya está grande, tiene seis años, ya entró a primer grado, pero yo me pongo a pensar que el único beneficiado es él porque yo me quedo callada y no cuento nada. Para en la playa, en todos lados, pero no tiene para su hija. No puedo creer que alguien sea tan irresponsable”, agregó

En ese sentido, la popular ‘chica realidad’ no pudo contener las lágrimas al mencionar que lo que exige ya no solamente es dinero para su niña, sino también velar por su bienestar psicológico y emocional.

“No la está viendo actualmente porque la última vez la dejó plantada por irse a una parrillada. Estaba tomando y su hija cambiada, esperándolo. Yo ya me cansé, no solo es el tema económico, son sus sentimientos. Ya no puedo más, ella lo extraña, lo necesita, es su papá, yo no puedo estar rogándole para que venga a verla”, dijo muy sentida.

