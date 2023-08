Shirley Arica sobre infidelidades en la farándula: “Nadie se muere de amor y menos a estas alturas”

Shirley Arica está alejada de la TV nacional, no obstante, se animó a dar detalles de su vida privada y hasta dio un consejo a todas las mujeres engañadas.

La influencer peruana reveló tener una relación formal en la actualidad. “Estoy soltera, así que no ando preocupada por si me ponen o no el cuerno. Yo estoy soltera hace cinco años aproximadamente. O sea, sí con algunas cositas por ahí en el camino, pero no una relación como tal”, expresó.

Asimismo, explicó el motivo por el cual no quiere tener una relación en este momento de su vida. “Estoy dedicada a mi trabajo. Una relación demanda tiempo y eso es lo que menos tengo por el momento, así que, yo creo que igual si tú estás con una persona, la idea es que confíes, si te engañan o te rompen el corazón, bueno a continuar para adelante, como dicen ‘las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’ ”, agregó.

Por otro lado, cuando fue consultada sobre las infidelidades en la farándula nacional, la influencer aconsejó a todas las mujeres que fueron alguna vez víctimas de infidelidades.

“ A dejar de llorar, a ponerse guapas y la vida continúa, vendrá otra persona que en realidad te valore y ya, darle vuelta a la página. Nadie se muere de amor, y menos a estas alturas ”, manifestó la exchica reality.

