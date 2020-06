A través de su red social, la modelo Shirley Arica desmintió que se haya tomado fotos íntimas con alguna de sus ex parejas. Esto, a razón por lo sucedido con la expolicía Jossmery Toledo, de quien se filtró sus fotos íntimas en redes sociales.

Shirley Arica, tras enterarse de lo ocurrido con la nueva pareja de Jean Deza prefiere guardar su distancia y aclarar que ella nunca ha pasado por algo similar.

“Solo para aclarar que las fotos que vienen circulando de mi supuesto yo no son de ahora. Eso lo vienen haciendo hace mucho y yo en su momento expliqué que no era yo. Así que por favor dedíquense a trabajar u ocupar su tiempo en cosas útiles y no andar inventando huev... Nunca envié y nunca me tomé ninguna foto íntima con ninguna pareja no nada por el estilo”, escribió en sus historias de Instagram.

Vale indicar, que Jossmery Toledo acusó a una expareja de la policía nacional de ser el causante de que sus imágenes hayan sido expuesta en las redes sociales.

