El programa ‘Magaly TV: La Firme’ informó que Shirley Arica viajó a Máncora y se habría hospedado en el mismo hotel de su amigo Carlos Garay. ¿Y Jean Deza? De acuerdo a los ’urracos’, Shirley volvió a distanciarse del futbolista, pues ya no se siguen en Instagram.

Shirley y Carlos pasaron el fin de semana juntos para disfrutar del sol y olvidar los escándalos en Lima. Ella es ajena a los ’roches’ con Jean Deza y Jossmery.

Este informe fue presentado en el programa mientras Jossmery Toledo observaba detenidamente.

“¿Qué te parece?”, le preguntó Magaly y la expolicía respondió, entre risas: “me parece bien”

“El karma, me parece bien. Que disfrute de la vida, que salga con quien se le dé la gana, ¿está soltera, no? Le agradezco de verdad, me ha quitado un gran peso de encima porque ahora me siento yo misma”, contestó Toledo.

