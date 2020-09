La modelo Shirley Arica contó nuevos detalles de su relación con Jean Deza en el programa “Tengo algo que decirte”. Contó que ya había mantenido una relación cuando eran jóvenes y que con los años se volvieron a reencontrar.

“Yo lo conozco hace 10 años atrás. Nosotros fuimos novios de chibolos, pero yo me enteré de ciertas cosas, de la existencia de una bebé y terminé la relación. Luego él se fue al extranjero a jugar, yo tuve mi hija, mi esposo, me separé y luego volvió a hablarme, a gilearme, empezamos a salir de nuevo y lo vi un chico más maduro. Lo vi más responsable. Era cariñoso, detallista y no lo vi malcriado, agresivo”, contó Shirley Arica.

Según Shirley Arica, los primeros meses de su relación fue de puro amor, sin embargo, Jean Deza habría cambiado su forma de ser con el transcurso de los meses, pues empezó a controlarla y a molestarse porque no le contestaba el celular.

“No empezó a tener conductas agresiva, pero empezó a controlarme, arranques raros y yo le decía: ¿cómo puedes pelear conmigo si tengo un montón de cosas que hacer?. Yo tengo una hija que me demanda tiempo, entonces no podía estar todo el día en el celular”, añadió.

En sus declaraciones, Shirley Arica también contó que Jean Deza creía que la mejor solución a ese problema es que ella se mudara con su hija a vivir con él, situación que no ocurrió.

