Magaly Medina se refirió a la nueva denuncia interpuesta por Shirley Cherres en contra de su expareja José Manuel Pando por presunta violencia física y psicológica.

Y es que la popular ‘Urraca’ se mostró indignada por el comportamiento de la exporrista, quien denunció en una primera oportunidad a este joven, para días después regresar con él, y ahora le vuelve a poner otra denuncia por maltrato.

“Esta denuncia es del domingo 4 de octubre. Víctima de violencia familiar por parte de su exconviviente José Manuel Pando. Dice que le empezó a reclamar por unos mensajes en el Facebook y al no tener respuesta la agredió arrojándola a la cama, cogiéndola de los cabellos, dándole una bofetada, ahorcándola y asfixiándola con una almohada”, comenzó leyendo Magaly.

“¿Será verdad? La vez pasada me parecía verdad porque vino toda moreteada. Porque es cierto que las mujeres maltratadas tienden a volver con su golpeador. Ahora dime, ¿qué policía le puede creer o hacerle caso cuando esta chica nos saca al lengua a todos y vuelve con el que supuestamente le ha hecho toda clase de cosas tremendas?”, agregó.

Por último, Magaly Medina aconseja

“Él está enfermo, y se lo dijeron las exenamoradas, pero más enferma está Shirley Cherres y lo que debería hacer es buscar ayuda psiquiátrica. A mi ya no me das lástima, me das cólera. Te advertimos... y así es porque varias mujeres terminan muertas”, finalizó.