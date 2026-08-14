Ariel Bracamonte, que ahora se llama Ariel Fefer, perdió a su madre, Myriam Fefer, el 15 de agosto de 2006 a manos de un sicario, pero nunca se supo quién ordenó matarla. Y aunque nunca se conozca al asesino intelectual, Ariel vuelve a este caso a través de un pódcast con un objetivo claro, limpiar el nombre de su madre.

- ¿Qué es lo que más extrañas de tu mamá?

Extraño tener a alguien en quien confiar de todo, alguien que sabes que te va a respaldar sin importar lo que pase, alguien con quien puedes reír o llorar. Aunque ahora estoy felizmente casado, por muchos años no tuve a esa persona a quien acudir. También extraño simplemente abrazarla.

- ¿Por qué se da el distanciamiento con tu hermana Eva?

Mi separación de ella fue por su decisión en 2007, unos ocho meses después del asesinato de mi madre. Ella me pidió que me fuera de la casa siendo yo aún menor de edad. La razón fue que yo tenía peleas constantes con su novia, Liliana Castro Mannarelli, porque yo le exigía que pagara al menos su parte de la luz. Mi hermana prefirió botarme para construir su relación con Liliana.

- ¿Estarías dispuesto a un encuentro con Eva para recuperar la relación de hermanos?

No sé si para recuperar la relación, pero sí para trabajar juntos y conseguir información sobre quién mató a nuestra mamá. Si ella me buscara para contratar un investigador o criminólogo, sería el mayor regalo que podría pedir.

Myriam Fefer junto a su hija Eva Bracamonte.

- ¿Cómo surgió la idea del pódcast “El caso Fefer”?

Yo estudié periodismo y, aunque no terminé la carrera por priorizar formar una familia, siempre tuve esa vocación. El pódcast es una forma de retomar mi carrera y contar mi verdad.

- ¿Cómo te armas de valor para retomar este tema tan doloroso?

Uno se pone una armadura para parecer fuerte y responder articuladamente frente a la cámara. No es que me encante hablar del asesinato de mi madre; de hecho, me tomó 10 años curar la culpa de no haber escuchado nada esa noche, un trauma que periodistas como Phillip Butters volvieron a escarbar con mala intención.

Ariel Fefer ha lanzado el pódcast "El caso Fefer" para dar a conocer detalles sobre el crimen de su madre y, en palabras del mismo Ariel, "limpiar la imagen" de su mamá. / FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

- ¿Cuántos capítulos tendrá el pódcast?

13 capítulos. Nueve ya están grabados. Vuelvo al Perú a terminar de grabar. Aún estoy escribiendo los últimos guiones y ha sido un proceso muy sanador porque he llorado muchísimo, más de lo que no lloraba en años. Es una historia de testimonio de volver a Dios. Fue tan difícil ver a mi mamá muerta, escuchar todos los días que yo era el asesino. No estaría acá sentado frente a una cámara hablando de esto si no fuera por Dios.

- ¿Esperas que el pódcast logre reabrir el caso?

Ojalá el Poder Judicial decida reabrirlo. Mi objetivo es poner el tema nuevamente en atención del público y de las autoridades. Gracias a que el tema ha vuelto a salir, gente que antes tenía miedo de hablar me está contactando por redes sociales con información valiosísima.

Luego del crimen de su madre y tras el distanciamiento de su hermana, Ariel se fue a vivir a Estados Unidos. / FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

- ¿Planeas entrevistar a Alejandro Trujillo Ospina (el sicario)?

Lo he pedido, pero el trámite es difícil y puede tardar meses. Además, él no hablaría gratis, me diría “¿cuánto hay?” y yo no tengo el dinero que probablemente pediría. He tenido que hacer las paces con la posibilidad de que nunca sepamos la verdad absoluta.

- Se dice que haces esto por lucro.

Me da risa, porque aunque el pódcast está en el top a nivel mundial, solo he ganado 40 dólares. Sin auspiciadores directos, las plataformas pagan centavos. Mi objetivo no es el dinero, es que la gente escuche la verdad y limpiar el nombre de mi madre.

- Has mencionado un cambio espiritual y un encuentro con Dios. ¿Cómo ocurrió?

En Estados Unidos alcancé el éxito material que quería, pero nada me llenaba. Me di cuenta de que evitaba hablar de mi pasado incluso en terapia. El año pasado me bauticé en una iglesia cristiana. Entendí que mi misión no era ser policía (aunque apliqué a varios departamentos) para proteger al prójimo, sino sanar a través del periodismo y mi testimonio de fe.

- ¿Por qué decidiste cambiar tu nombre a Ariel Fefer?

En Estados Unidos ya soy legalmente Ariel Fefer. Es una manera de honrar a la mujer que me crio y fue padre y madre para mí. El apellido Bracamonte lo mantengo a distancia porque mi padre no cumplió su rol, no aportaba para alimentación y solo aparecía cuando quería dinero o para acusarme de asesinato en televisión.

Myriam Fefer fue asesinada el 15 de agosto de 2006 por el sicario Alejandro Trujillo Ospina alias "Payaso", quien está purgando prisión por este delito. Nunca se conoció quién fue el autor intelectual de este crimen.

- ¿Qué esperas conseguir con este proyecto?

Primero, limpiar el nombre de mi madre de rumores de narcotráfico, brujería o ludopatía. Segundo, poner luz sobre cómo las instituciones y los medios tratan a un menor de edad en medio de una tragedia. Quiero que se sepa lo fácil que es tergiversar cosas en los medios y la presión que esto ejerce sobre el sistema judicial.

ALGO MÁS

El primer capítulo de su pódcast se publicó el pasado martes. Se puede escuchar en la página web www.elcasofefer.com