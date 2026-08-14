Los alrededores de la estación “La Cultura” de la Línea 1 del Metro de Lima, zona muy transitada y aparentemente segura de San Borja, se había convertido en el centro de operaciones de tres presuntos delincuentes venezolanos y uno peruano que extorsionaban a colectiveros informales, que van del Callao a Ate.

Los hampones exigían 100 soles de inscripción y cinco soles diario a cada conductor, hasta que la Policía los capturó efectuando disparos al aire.

CAYERON

Los extranjeros Iván Jiménez Ortiz (26), “Pitbull”; Wilmer Briceño (25), “Colorao”; Jehu Pérez (35), “Pantera rosa”; y el peruano Beltrán De la Cruz (52), “Papá Pitufo”; cayeron, a plena luz del día, en la avenida Javier Prado, a metros de la Aviación.

“Los Rápidos de la Cultura” extorsionaban a colectiveros informales, que van del Callao a Ate, cuyo paradero estaba cerca de la estación La Cultura del Metro de Lima, en San Borja.

“‘Los Rápidos de la Cultura’ se autodenominan porque son partícipes de las extorsiones que se realizan en ese paradero a colectiveros que van de La Perla, Callao, a Ceres, en Ate”, dijo el jefe de la División de Emergencia, coronel Edward Vidal.

Agentes del Escuadrón de Seguridad de bancos “Águila Negra” e Inteligencia de la Región Policial Lima los sorprendieron en un auto y moto.

“¡Al suelo mier...!”, les gritaron los custodios. Tenían revólver, municiones, marihuana y un cuaderno con anotaciones de dinero y nombres de víctimas.

PERRO PITBULL

La operación se realizó tras la denuncia de un chofer. A los agraviados les colocaban en las lunas de sus vehículos stickers con la imagen de un perro pitbull con collar de púas. Se les incautó diez de estos. Era una especie de sello para saber que habían pagado cupo, explicó la Policía. (J. Y.)

A los agraviados les colocaban en las lunas de sus vehículos stickers con la imagen de un perro pitbull.

ALGO MÁS

Ayer, la Policía capturó a la banda criminal “Los Chamos de Aymaraes”, remanentes de la organización “Tren de Aragua”. Se dedicarían a extorsionar empresas de transporte.