Pancho Rodríguez y los conductores de “En boca de todos” defendieron el regreso de “Esto es guerra” a las pantallas y los cambios que se han realizado para adaptarse a las reglas sanitarias de la pandemia.

Citando a la periodista Patricia Salinas, Tula Rodríguez defendió a los chicos reality y lamentó las fuertes críticas que ha habido en contra del programa:

“Yo lo leí y ella ha sido super objetiva y super real. Cada que hablan de un muchacho o de una chica que hace reality, hablan ‘es que estos hacen vasitos’. Señores, eso no lo hacen como bien lo informa Patricia Salinas, hace más de dos años. Ellos tienen una competencia y necesitan estar en un estado físico que muchos quisiéramos tener y que estamos tan alejados: sin embargo a la gente le gusta solo juzgar”, manifestó la conductora.

Por su parte, Pancho Rodríguez aclaró que si bien ya no arman vasitos, no habría problema si lo siguieran haciendo: “Claro, hace dos años no armamos vasitos, pero si es que los siguiéramos armando ahora, qué tiene de malo. Nuestro objetivo como programa siempre ha sido entretener, si la gente se entretenía viéndonos armar vasitos, qué hay de malo? Al contrario, estamos cumpliendo el objetivo”.

Tula Rodríguez, además, envió un mensaje a los padres de familiar, recordándoles que la formación de los hijos es responsabilidad de los padres y no de la televisión.

“Nosotros tenemos el control de lo que ven nuestros hijos -yo tengo una menor hija- y no echarle la culpa a la televisión porque en mi casa quien forma a mi hija soy yo, la educación viene de casa (...) siempre es más fácil juzgar, señalar o envidiar los montos que algunos puedan ganar”, expresó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Michelle Soifer revela su dieta tras manga gástrica

Michelle Soifer revela qué come y qué ejercicios hace tras bajar de peso -DIARIO OJO