Johanna Rodríguez, aún esposa de Toño Centella, se mostró indiferente frente al cantante y expresó su deseo por el divorcio, sin interés de por medio.

La esposa de Toño Centella dijo en televisión nacional que le puede firmar el divorcio incluso hasta mañana mismo y que no le importa nada de sus bienes, con tal que tenga su tranquilidad.

“Si tiene las pruebas, ya pues, ya, que me deje tranquila. Que siga haciendo su vida, yo no quiero nada ya (...) Si quiere que mañana me pida el divorcio y yo se lo firmo, yo no tengo ningún problema. No sé por qué sigue buscando pruebas, por qué llama a mi mamá a mi hermana, si salgo o no, tengo el registro de llamadas”, dijo Johanna Rodríguez, sorprendiendo a la propia Magaly Medina, donde fue la entrevista por teléfono.

La esposa del cumbiambero le dijo que si tiene miedo de que ella se quede con la casa o su auto, eso no pasará. “Si quieres le firmo un papel donde le digo que no le voy a quitar nada, que deje de molestar ya. Qué haga su separación de bienes, que lo haga con tal que me deje de molestar y que me deje tranquila a mí y mi familia”.

Ante estas declaraciones, Toño Centella le dijo que ojala firme el divorcio cuando envíe a sus abogados.

Como se recuerda, Johanna Rodríguez fue denunciada por el propio Toño Centella de haberle sido infiel con un joven músico de la orquesta Zaperoko.

