El cumbiambero John Kelvin habló sobre el distanciamiento que existiría con la madre de sus hijos, Dalia, de quien reconoció su gran labor durante todo este tiempo de pandemia, mientras él se encontraba en Japón sin poder regresar por el cierre del aeropuerto.

John Kelvin aseguró que si las cosas se quieren solucionar entre ambos, se solucionarán. “Siempre he estado con comunicación con ella. Yo no sé que vaya a pasar con ella. Yo estoy viviendo con ella en el departamento con mis hijos. Llevamos 13 años y si ha habido un distanciamiento y si se puede solucionar por ambas partes, se soluciona, pero si alguna de las partes no quiere, tomaremos caminos distintos”, dijo en ’Modo Espectáculos’ .

Asimismo, John Kelvin le envió un mensaje a Dalia, su esposa: “Siempre estarás en mi corazón, gracias por ser la mujer que eres”.

Por otro lado, John Kelvin habló sobre los peores momentos que vivió en Japón, cuando hablaba con su hijo y no podía volver a Perú.

“Yo lloraba y lloraba y mi hijo me decía: Papá por qué no lo matas al virus. ¿Cómo le va a decir a un niño de 4 años que no abren el aeropuerto de su país? Le explicaba todos los días. Mi hijo mayor cambió su carácter, comenzó a enfrentarse a su mamá”.

Finalmente, John Kelvin reveló que estuvo a punto quedarse a hacer una vida en Japón, pero decidió volver por sus hijos. “En ese momento yo estuve esperando alguna pista que me de el consulado y cuando iba a abrir el bar en Ibaraki, me llama el consulado y me dice que tengo que llegar como sea el consulado. No tenía idea cómo hacer”.

