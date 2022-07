Sigrid Tesoro Bazán Narro, congresista de la República, se mostró totalmente furiosa cuando le consultaron por los rumores sobre si pertenece a ‘Los Niños’ de Pedro Castillo, tal como lo habría revelado el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

La parlamentaria de Cambio Democrático fue abordada en los exteriores del Congreso por una periodista Willax TV donde aseguró que no es parte de “Los Niños” y mencionó que no coordina ni apoya al mandatario.

¿Qué dijo Sigrid Bazán?

“Bruno Pacheco ha señalado que hay más niñas en el Congreso, ¿es usted una de ellas?”, le preguntaron. “No, en lo absoluto, nadie lo ha dicho, no sé de dónde sacas esa hipótesis. No lo ha dicho Bruno Pacheco, revisa tus fuentes. No soy niña, tengo 31 años”, respondió Sigrid Bazán muy furiosa.

Así respondió la congresista Sigrid Bazán ante la presunta sindicación de Bruno Pacheco, que ella sería una “niña”. Lo niega, pidió más respeto y atinó a decir: “tengo 31 años”. Tic, toc, tic, toc… pic.twitter.com/MqoKE7eCRH — Luis Felipe Esteves (@felipeestevesvg) July 28, 2022

“No, de ninguna persona, además yo tengo 31 años. Más respeto”, agregó.

