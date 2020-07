La presentadora de noticias Sigrid Bazán sigue estando en el ojo de la tormenta tras filtrarse un video donde se refiere a la Universidad Privada del Norte (UPN) como una ‘universidad de pobres’.

“Qué es UPN, qué es UTP (...) De los Pobres, los Acuña pobres”, menciona en el clip. Sin embargo, la conductora de Latina Televisión salió a defenderse de dichas acusaciones.

“Yo nunca voy a defender la expresión, no es una expresión bonita, pero tampoco es insultante, no es agraviante, no es la mejor manera de expresarse, pero alguien ha querido malinterpretarlo para que suene insultante, eso sí me parece horrible porque, como tú sabrás, hay muchísima gente que ha dedicado su cuarentena entera a insultarme”, aseguró a Trome.

“Yo me refería a que el señor Acuña, como César Acuña, tiene un grupo de universidades, que son de las universidades que más alumnos tiene en general. Es una familia a quien se asocia con bastante dinero. Lo que yo entiendo es que no es de esa parte de la familia Acuña, sino es de la parte de la familia Acuña que no maneja ese nivel de universidades”, agregó.

Por otra parte, Sigrid también se animó a referirse a las críticas por parte de los periodistas: Beto Ortiz, Magaly Medina y Juliana Oxenford, quienes señalaron que ella llegó al puesto donde está por ser la nuera del dueño del canal.

“Siento que hay un grupo de conocidos personajes que me han dedicado su cuarentena, así lo siento: a criticarme por trabajar. Para empezar no estoy con nadie, ni siquiera. Me he ganado todos los trabajos con esfuerzo, he madrugado en la radio, he trabajado de lunes a domingo, nadie me paga horas extras en general. No soy la nuera de nadie, ni siquiera estoy casada, no estoy con nadie”, expresó.

“Me molesta, me enfurece el rollo de que es la novia de no sé quien cuando no es así, yo no soy ni la nuera, ni la novia, ni nada, ni siquiera estoy en una relación, ni siquiera me he casado, lo único que hago con mi trabajo es hacerlo, no quiero entrar al morbo de dimes y diretes”, finalizó.

