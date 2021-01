La hermana menor de Yahaira Plasencia, Silvana Plasencia, se enfrentó a los usuarios que la han criticado por realizarse una operación estética para lucir una figura más estilizada.

En su cuenta de Instagram, la hermana de la “reina del totó” compartió una imagen luciendo su cintura de avispa luego de someterse a una liposucción.

Junto a la imagen, Silvana Plasencia envió un contundente mensaje a quienes la han cuestionado por operarse pese a que afirma estar segura de sí misma.

“¡SEGURIDAD! Soy una de esas personas, pero me cuestionan diciendo “SI FUERAS SEGURA NO TE HUBIERAS OPERADO”. Me operé porque me quería ver mejor, mejor de lo que me sentía y me siento. Porque soy de las personas que no para hasta verse como quiere”, fue la tajante respuesta de Silvana Plasencia.

La hermana de la salsera aseguró que desde su operación ha cambiado sus hábitos para sentirse mejor.

“Comer lo necesario menos ARROZ, PAN, AZÚCARES Y GASEOSA, intento no martirizarme, solo comer saludable. Aplico una crema quemadora y mi faja, la cual siento que me ayuda muchísimo. Desde hoy comencé con ejercicio, para que el proceso sea más rápido y notorio”, expresó.

Silvana Plasencia también envió un mensaje a todos sus seguidores: “Amate tal y como eres, pero no olvides que tienes todo en la mano, con o sin ayuda, una sigue siendo bella y admirada”.

Foto: Instagram Silvana Plasencia

