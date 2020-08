A través de Instagram, Rodrigo González reveló que le llegó un video inédito del preciso momento en que Silvia Cornejo chocó su auto con el de su esposo Jean Paul Gabuteau. Razón por la cual el ex conductor de televisión no dudó en compartirlo en sus redes sociales.

Cabe mencionar, que ‘Peluchín’ anunció que había llegado a su poder este material y difundió el mensaje de unas de las rodriguistas, quien le hizo este envío a través de esta red social.

Como se aprecia en esta historia, su fan le aclara que la pareja de la ex reina de belleza estaba bien acompañado con Analía Jiménez, madre de uno de sus hijos y que incluso luego de este choque guardaron el auto en la cochera de ella.

Sin embargo, no se puede confirmar dicha información, ya que no se puede definir en el video si lo que dice es cierto.

LA MANDA AL LOQUERO

“¡Así estrelló la Cornejo su auto contra el de su pareja! ¡Qué bueno que esa señora (que no tienen nada que ver con que la Cornejo no se atienda con el loquero correspondiente) esté a salvo y no le pasó nada”, describió así González el clip de este bochornoso incidente, cuestionando la actitud de Silvia Cornejo, pues este supuesto accidente pudo pasar a mayores involucrando a personas ajenas a los problemas con su esposo.