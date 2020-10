La periodista Magaly Medina mostró en su programa “Magaly TV La Firme” una nota antigua de la luna de miel que tuvo Silvia Cornejo con su exesposo Juan Carlos Iglesias en las playas del norte.

Finalizada la nota, Magaly Medina reveló lo que le dijo el exesposo de Silvia Cornejo, Juan Carlos Iglesias, sobre ellos.

“Pero cuando se ven, según nos ha contado el mismo Juan Carlos Iglesias, se saludan cordialmente. O sea la relación terminó en buenos términos”, contó la “urraca”, quien según la nota la relación llegó a su fin debido a una supuesta infidelidad por parte de él.

Además, según información de Magaly Medina, Silvia Cornejo y Juan Carlos Iglesias ya estarían separados definitivamente, por lo que ella podría haberse casado con Jean Paul Gabuteau.

“Después de varios años separados que no tenía cuando acabar, finalmente me han dicho que ellos ya están divorciados, o sea no tienen vínculo alguno. Ella ha podido casarse otra vez, pero el padre de su hijo no estaba en las mismas condiciones que ella”, acotó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Sebastián Yatra: le preguntan por Luciana Fuster y casi ni la menciona | VIDEO

Sebastián Yatra: le preguntan por Luciana Fuster y casi ni la menciona | VIDEO

TE PUEDE INTERESAR