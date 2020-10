Silvia Cornejo se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras el reciente ampay de su pareja Jean Paul Gabuteau besando a su ex Analía Jiménez. Y es que como se sabe, el empresario ha incurrido varias veces en situaciones comprometedoras de presunta infidelidad.

En la última edición de su programa, Magaly Medina mostró un informe sobre el primer matrimonio de la ex Miss Perú, que empezó en 2010 y terminó en 2014. Según la periodista, esta relación le habría traído una racha de mala suerte en el plano sentimental.

La conductora de América Espectáculos le dio el sí por primera vez al empresario Juan Carlos Iglesias, cuando ella tenía 19 años y él 32.

La feliz pareja se casó en el 2010 en la Catedral de Lima por todo lo alto. Luego disfrutaron de una romántica luna de miel en Tumbes, la misma que también fue cubierta por Magaly.

Luego de cuatro años de aparente felicidad, Silvia Cornejo decidió divorciarse de Iglesias. “Yo estaba como que en una relación muy sedentaria. Como que no era yo. A mí me gusta salir a cenar, no tanto juergear, pero sí con mis amigos y amigas. Al menos una vez a la semana salir a bailar”, mencionó Silvia al ser entrevistada con por Olga Zumarán

En ese entonces, la prensa especuló sobre una presunta infidelidad del empresario hotelero. “De él ya no me sorprenden muchas cosas. Yo si tomé la decisión de separarme fue porque me pregunté ‘¿con quién estoy viviendo? ¿con quien estoy compartiendo mi vida?’”, agregó.

