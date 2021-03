Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau se habrían dado una nueva oportunidad en el amor. Y es que el programa Magaly TV: La Firme evidenció que la parejita se encontraría viviendo juntos en Miami.

En un informe del programa de la “Urraca”, mostraron una fotografía en donde se puede ver a la parejita compartiendo con amigos en un restaurante de la ciudad. La ex Miss Perú y su esposo estarían viviendo juntos en el mismo departamento.

Ante esto, Magaly Medina, fiel a su estilo, no dudo en comentar sobre la relación de la exconductora de televisión.

“Hay gente que prefiere vivir amores tormentosos, y Silvia Cornejo parece que no aprendido nada la lección porque estas ‘lunas de miel’ que ellos viven les duran una temporada. Ahora están en Miami, libre de tentaciones... Acá vive su ex, la mamá de su otro hijo chiquito, con ella era con quién él se daba sus escapaditas”, sostuvo Medina.

“Ella no aprendido, ella cree que porque está en Miami no nos vamos a enterar. Ellos están el mismo departamento donde están compartiendo juntos. Ellos están juntos otra vez como pareja, no aprendió nada la Cornejo. Hay personas que le gustan lo tóxico, ¿serán felices así?”, añadió.

Recordemos que la exreina de belleza protagonizó varios escándalos con el padre de su hijo, quién le habría sido infiel en más de una oportunidad.

